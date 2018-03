Medio centenar de obreros de construcción civil protestaron en la sede de la Contraloría General de la República en Huánuco exigiendo que cumpla con entregar el informe sobre el peritaje realizado a la construcción de la obra del agua y desagüe de Tournavista.

La instalación de agua potable de Tournavista se adjudicó el 29 de setiembre de 2015 al Consorcio Tournavista conformado por las empresas Roy Constructores EIRL, Winser Contratistas EIRL, Skava Ingeniería y ST Victoria SAC, que ganó la buena pro con su oferta económica de S/4 758 844.44.

El plazo de ejecución era de 240 días calendario, según el contrato n° 004-2015-MDT suscrito entre la alcaldesa Justina Reategui Canayo y la representante del consorcio Edith Soria Malpartida, pero pasaron más de 2 años y hasta la fecha la obra no se concluye perjudicando a más de 2500 familias que no tienen agua.

Gilmer Zumaeta Silva, expresidente del Frente de Defensa, indicó que la obra tiene más de 10 paralizaciones, la última duró 3 meses. Aseguró que el sistema tiene 60 % de avance físico faltando construir la planta de tratamiento, bocatoma, instalaciones domiciliarias y tendido de redes. “La obra tiene serias deficiencias por eso acudimos a Contraloría”, dijo.

Recordó que el 3 de diciembre llegaron auditores de la CGR a Tournavista para inspeccionar la obra, ofrecieron entregar el informe en 20 días pero ya pasaron más de 90 días y no hay informe.

Zumaeta señaló que la alcaldesa ofreció entregar la obra el 18 de marzo pero sigue inconclusa y sólo hay S/200 000 para terminarla. El dirigente indicó que denunciaron a CGR 9 obras sobrevaluadas para que se auditen. “Construyeron locales comunales con S/500 mil pero no cuestan ni S/150 mil”, dijo.

La CGR informó que en la reunión la jefa Susan Chuquiyauri Atencia informó a la comitiva que el informe se iba a entregar en abril.