Rodolfo Mato Ponce (21) y Anthony Santacruz López (22) fueron intervenidos luego que destruyera las parabrisas del vehículo del empresario que se identificó como Juan Alvarado Loarte, del consorcio San Juan del Valle.

Los jóvenes manifestaron que le adeudan 2000 soles a cada uno desde hace un año; al no cumplir lo denunció en el ministerio del trabajo, sin embargo, le convencieron a desistir de la denuncia comprometiéndose en pagarle la deuda, sin embargo no cumplió.

“Siempre vamos buscarle, y nos pasea, nos cita para una fecha y no cumple. Le debe a más personas, aprovechando de su humildad no les paga”, declaró uno de los obreros.

En tanto Juan Alvarado manifestó que él no le debe nada a los sujetos, sino un tal Cleto, quien sería el subcontratista de la obra que ejecutaron, a quien pagó todo y sería él quien no cumplió con sus trabajadores.

“Nos amenazaron con meter bala, quemar el carro”, declaró Jhannet, hija del empresario.