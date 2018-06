OCI observó deficiencias en pabellón de Derecho

by Ahora

El proyecto de mejoramiento de los servicios académicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que fue inaugurado en abril por las autoridades de la Unheval se realizó con algunas deficiencias que advirtió el Órgano de Control Institucional.

El OCI de la Unheval intervino el proyecto del 29 de enero al 2 de febrero, pero el informe con las deficiencias recién fue hecho público por la Contraloría General de la República. Entre los hallazgos, el OCI de la Unheval detectó que la empresa contratista no tenía en la obra al personal técnico, que no informó a la Unheval sobre el cambio de profesionales propuestos.

La obra se hizo con obreros que no utilizaban los equipos de protección individual e inadecuada instalación de mallas de seguridad. En la obra no se halló a todo el personal obrero y hubo desabastecimiento de materiales en obra.

El OCI advirtió que la obra tampoco cuenta con almacén de obra provisional y caseta de guardianía, según el expediente técnico, y que fueron reportados por el contratista como ejecutados en la valorización de obra n.° 1. En el cuaderno de obra se halló que el supervisor no realizó anotaciones oportunamente lo que generó el riesgo de un control inadecuado de los trabajos efectuados por el contratista.

El Consorcio Pillco Mozo está integrado por las empresas H&O Consultores y Contratistas Generales SRL, Lurome SAC y Meniole SAC.

El OCI advirtió estos hechos al rector Reynaldo Ostos porque podían afectar la ejecución. Afortunadamente la obra se concluyó y fue inaugurada en abril último.