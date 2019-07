Once Caldas y Unión Pasco igualaron 2-2

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- Los dos partidos de la liguilla final de la etapa provincial de Pasco terminaron empatados, los protagonistas se repartieron los puntos.

En el primero, el Once Caldas de Huariaca y el Unión Pasco se dividieron honores. A los 5’ del arranque Mark Almerco abrió el marcador con tanto madrugador para Unión Pasco, sin embargo a los 15’ Gabriel Lara empató, poniendo las acciones en orden en un tope de poder a poder; al inicio de la segunda parte otra vez el Unión sorprende a los huariaqueños, Brayan Ramos les gana el vivo y añade el balón para anotar el segundo gol cerropasqueño.

El tope se tornó friccionado e incisivo y en una pelotera a los 32’ Justin Valdéz anota 2 a 2 ante el jolgorio de sus seguidores. Ahí nomás, por artera protesta, el árbitro Eleasin Rosas expulsa a Piero Minaya del Once Caldas; de esta superioridad el Unión no supo aprovechar y más bien el Once con diez hombres complicó al Unión Pasco; al final fue un magro empate, ventajoso para el Tecnomin FC que tuvo fecha libre. Preocupante es la situación del jugador Lauro, quien fue llevado en una unidad de los bomberos a una clínica local, pues se torció la pierna en la última jugada.