Desde esta tribuna del diario AHORA no nos cansaremos de pedir un mejor comportamiento de los señores fiscales; no todos por supuesto, pero existe un pequeño porcentaje que son ineficientes o es que tienen necesidad de “motivación externa” para trabajar.

Obviamente que tenemos fiscales honestos, responsables, pero hay otros que simplemente deshonran esta importante función. Para muestra un botón: el fiscal provincial de Ambo, Alexander Retamozo Borda, poco o nada le importó la denuncia por intento de violación que hicieran los familiares de una niña de 11 años, contra Juan Carlos Peña Santiago.

El ”gran” fiscal, a pesar de tener las pruebas necesarias para plantear alegar contra el abusador, se presentó ante el juez hasta en dos oportunidades sin la documentación requerida y solamente con un oficio en el que ponía de su conocimiento el caso. ¿Es posible esto? ¿Es este el oportuno proceder de un fiscal que defiende los derechos ciudadanos? ¿Qué haría este fiscal si su hija es abusada? Por esta, llamémosle negligencia, la denuncia fue archivada, el delincuente está libre y campante, y seguramente buscando cometer otra vez una atrocidad.

Ahora anda libremente y se da el lujo de amenazar a los familiares, y como es transportista, es un constante peligro, porque puede cometer otra violación. Las niñas mujeres de Ambo no tienen protección.

Cómo quisiéramos que la institución encargada de velar por el correcto funcionamiento de las fiscalías y de sancionar a los malos fiscales, castigue y despida a este mal funcionario del Estado porque simplemente no cumple con su trabajo.

Lamentablemente este no es el primer caso, hay otros fiscales que por su escasa o nula fundamentación de las denuncias en los casos que investigan, los jueces los declaran inadmisibles, y los violadores siguen libres. El doctor Víctor Aguirre, encargado de la Oficina de Control, debe tomar cartas en el asunto e investigar a este ineficiente fiscal de Ambo.