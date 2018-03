El presidente Pedro Pablo Kuczynski pretende acostumbrarnos, tristemente, a sus exabruptos. Ahora indica que el Perú es un “país de opereta” luego de que la mayoría del Congreso exige su vacancia. Al parecer las declaraciones de Jorge Barata han alborotado el gallinero y tristemente no hay un solo gobernante, con excepción del fallecido Valentín Paniagua, que no haya estado involucrado en actos de corrupción.

Ahora Kuczynski se rasga las vestiduras diciendo que nunca estuvo involucrado en algún ilícito; sin embargo, semana a semana aparecen nuevos documentos que lo desmienten. Este gobierno se ha convertido en uno de las peores y más vergonzosas administraciones que nuestro país haya podido tener. El que en algún momento fue elogiado por sus capacidades, ahora es aborrecido y detestado por sus incapacidades.

La cabeza de Kuczynski pende de un hilo. Y en vez decidir retirarse con honor, simplemente se rehúsa. Todo parece indicar que el Congreso declarará su vacancia por su escasa moral, ya que en esta oportunidad cuenta no solo con la aprobación de la mayoría congresistas, sino también con la aprobación popular. Consideramos que el presidente debe ser vacado, ya que solo está dirigiendo al país al desastre y la incertidumbre, donde sus amigos millonarios se hacen más millonarios y la clase media peruana se hace más débil.

Por otro lado, esta vacancia también debería aplicarse a la gran mayoría de congresistas. Muchos de ellos demuestran cada día que tienen mucho en común con Kuczynski, falta de moral, apoyo a los lobbies, y tal vez alguna historia con Obebrecht.