Pajoy: “Debutar y hacer gol es importante”

El colombiano hizo honor a su fama de goleador y en su debut, aparentemente con mucho tiempo sin jugar oficialmente, pero mostrando un buen estado físico y sobre todo conservando esa característica de goleador, anotó el segundo tanto azulgrana y le dio el triunfo, a pesar de tener poco tiempo en el plantel y de entrenamiento. De esta forma, se ganó la admiración de la afición que ya lo considera un ídolo. Dijo sentirse bien, contento y tranquilo por su debut aunque no esperaba debutar marcando un gol.

“Gracias por los aplausos y por el cariño que me mostró la tribuna. No esperé debutar con gol, pero aproveché la ocasión porque ese es la función de un delantero. Todavía me falta ponerme a punto, pero me siento cada día mejor y este gol me va a dar confianza para seguir mejorando, pero me sentí bien y seguiré trabajando para adaptarme más rápido al equipo y a los compañeros”, afirmó.