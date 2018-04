¿Podemos rescatar algo positivo del paro papero? Definitivamente sí. La valentía con la cual exigieron sus derechos. Muy contrario a lo que sucede con el resto de ciudadanos de esta región, que no sabemos reclamar nuestros derechos, o simplemente no nos da la gana hacerlo. Por ejemplo, el caso del hospital de EsSalud Huánuco. La salud es prioridad en nuestro departamento, sin embargo, es el sector más crítico y abandonado. Los asegurados de EsSalud podrán reclamar y quejarse en el momento, pero cuando se les convoca a una movilización para hacer valer y exigir a nuestras autoridades nuestros derechos, simplemente no participan.

Esa forma pasiva e indiferente para hacer cumplir los deberes de las autoridades y hacer valer los derechos nuestros, nos sigue causando mucho daño. Sin embargo, hay una gran lección que nos han dado los campesinos, que cuando es necesario protestar y tomar las calles, pues se tiene que hacer.

Debemos aclarar que no estamos instigando una movilización de protesta (de ninguna manera); sin embargo, debemos reconocer que pese al poco compromiso de las autoridades y el deficiente manejo de las prioridades, la sociedad sigue impávida. Eso no hace más que mostrarnos un panorama sombrío al que nos dirigimos, y que se da, lamentablemente, en base a los intereses de quienes están a cargo del manejo político e institucional.

Por eso expresamos nuestra preocupación y protesta por el abandono en el que se encuentra nuestra región y nuestras ciudades: Huánuco, Amarilis y Tingo María, solo por mencionar algunas. Es totalmente decepcionante y penoso que nuestros jóvenes y nuestra niñez no conciban ningún futuro para ellos en esta hermosa tierra que los vio nacer. Porque, así como van las cosas, estimado lector, ¿cree usted que Huánuco va a salir en algún momento del hoyo de la ignorancia, la corrupción, el desorden, la suciedad, etc.?

Es por eso sumamente importante que en las siguientes elecciones emitamos un voto a conciencia y educado. De lo contrario, lo único que nos espera es más de lo que ya tenemos.