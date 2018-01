El denominado Comité de lucha de agricultores de Huánuco, insiste convocar a una huelga indefinida desde las cero horas de mañana martes, a pesar que el 25 de enero dieron un plazo de tres días hábiles al Gobierno Nacional para que declare en emergencia el sector agrario, lo que implicaba que cualquier medida debería programarse a partir del miércoles 31.

Según los dirigentes, la convocatoria es en todo el país, por lo cual no modificarán el inicio de la huelga y no dieron explicación ni fundamento del porqué no respetan el acta suscrita que contempla tres días hábiles que vencen a las cero horas del miércoles.

Al respecto, la prefecta departamental Rocío López Tucto, expresó preocupación por la supuesta huelga, al considerar que los agricultores incumplirían el acuerdo firmado por ellos de otorgar tres días hábiles, lo que se interpreta que hay solo razones políticas en los dirigentes. En el transcurso del día, los gobiernos regionales inmersos en la crisis de precios de la papa deben presentar su informe técnico al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), que entre el martes y miércoles analizará la situación y procederá a declarar la emergencia.

Accionar del Estado

La prefecta expresó que no hay ningún documento presentado a su despacho, motivo por el cual no otorgará permiso para marchas o mítines. Además, la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación intervendrán a quienes intenten bloquear carreteras o puentes. El general Jorge Alejandro Lam Almonte, nuevo jefe de la V Macrorregión Policial tomará las precauciones con los refuerzos para atender cualquier contingencia.

Dato

El DU N° 01- Minagri ordenó al Gorehco adquirir papa para distribuirlo a los programas sociales, lo que se cumple desde el sábado.