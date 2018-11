Partido de vuelta se jugará en Talara

No hay cambio de escenario. Tras la inspección ocular del estadio Campeonísimo de Talara por parte de la comisión designada por la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, este organismo programó el partido de vuelta entre el Atlético Torino y Alianza UDH, para este domingo 18 a las 3.00 de la tarde en el estadio Campeonísimo de Talara, con lo que quedó zanjado el asunto y el club azulgrana no tuvo éxito en su objetivo de jugar en otro escenario.

La comisión integrada por Héctor Jara Lavado de Junín y Carlos Benalcázar Luna, jefe de seguridad de la CNFA, informó que se viene realizando arreglos en las instalaciones del estadio y que el IPD Piura, propietario de la infraestructura se ha comprometido a entregarlo en las condiciones que exige el reglamento y por lo tanto no habría inconveniente para que se juegue ahí el partido de vuelta. Asimismo, la Liga Departamental de Piura y su presidente Hugo Vizcardo Herrera, se ha comprometido a dar la seguridad y garantías del caso a fin de evitar incidentes en los que podrían ser víctimas la delegación visitante, los árbitros, comisario, etc. Se supo también que el veto que había impuesto el Indeci al estadio fue levantado tras los arreglos ejecutados.