Partidos de la Fecha 3 de la Etapa Nacional

Este domingo se juegan los partidos de ida entre equipos de un mismo departamento por tres puntos muy importantes que podrían definir su pase por lo menos al repechaje. Los empates no sirven en estos choques.

En la tabla nacional, con 4 puntos y por diferencia de goles el mejor colocado es el Atlético San Agustín de Pasco en el puesto 13°, mientras que los equipos de Huánuco, se ubican en los puestos 16° y 17°.

Son los mejor colocados entre el grupo que conforman los representantes de Ucayali, Ancash y Pasco; porque el Municipal de Yanahuanca está en el puesto 29° con 2 puntos, el Municipal de Aguaytía está en el puesto 33°, el Colegio Comercio de Pucallpa está en el puesto 35°, mientras que la Academia Sipesa y el Sport Ancash están en los puestos 36° y 37°, todos con un solo punto.

Programa de la tercera fecha Etapa Nacional

Domingo 16 de setiembre

Huánuco

Estadio Heraclio Tapia

3.00 pm Alianza UDH vs León de Huánuco

Pasco

Estadio Municipal de Yanahuanca

3.00 pm Dep. Municipal vs San Agustín

Pucallpa

Estadio Aliardo Soria

3.00 pm Colegio Comercio vs Municipal de Aguaytía

Huaraz

3.00 pm Sport Ancash vs Academia Sipesa