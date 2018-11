Partidos de vuelta de octavos de final

Este fin de semana se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Perú, de cuyos resultados solo ocho equipos seguirán en competencia para los cuartos de final.

Se ha confirmado la programación de 5 cotejos, faltando de tres por diversos motivos.

Programación

Domingo 4 de noviembre

Estadio 25 de Noviembre de Moquegua

12.00 m Cred. San Cristóbal vs Dep. Garcilaso

Estadio de Batangrande

12.00 m Piratas FC vs Def. Laure Sur

Estadio Torres Belón de Puno

3.00 pm Alfonso Ugarte vs Alianza Universidad

Estadio Picasso Peratta de Ica

3.00 pm Sport Marino vs Atlético Torino

Estadio de Condebamba

3.30 pm Retamoso FC vs Social Venus

Nota

El partido Unión Alfonso Ugarte de Tacna vs Santos, en Tacna, aún no tiene programación oficial. En la ida los de Nazca vencieron 3 a 1. Asimismo, el cotejo Sportivo Huracán vs Las Palmas, no es programado porque no hay escenario disponible en Arequipa. El partido UDA vs San Román será programado después de la ida que se juega hoy en Juliaca.