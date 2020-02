PASCO Solicitarían prisión para rector de la Undac

El comité de fiscalización de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en un informe reciente, advierte que el rector habría avalado una carta fianza presentada para la construcción de un importante proyecto en la zona de Pucayacu, pero dicha carta no estaría reconocida por la Sociedad de Banca y Seguros.

“Así como este, hay otros proyectos en ejecución que no tienen expediente técnico, hay aberraciones administrativas, problemas económicos, refaccionaron los servicios higiénicos hasta en 3 oportunidades pero no hay agua, se paga por el servicio de internet, pero no tenemos.

La asamblea universitaria desarrollada en presencia del procurador y de un fiscal, al final solicitó los informes para su evaluación. La fiscalía con las simples copias puede pedir prisión preventiva”, enfatizó el catedrático Anderson Gonzales Ureta.

En asamblea universitaria realizada el pasado martes, se tuvo el informe de dos comisiones, ambas pusieron en evidencia la deficiente labor que realiza el rector, como que habría intentado asumir funciones que no le corresponde pretendiendo desconocer la elección del decano de la Facultad de Educación, entonces lo que trabajó el comité electoral es una pérdida de tiempo, enfatizó el docente universitario.