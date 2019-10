Pedro Ubaldo asume responsabilidad de Agomarca

La responsabilidad del cuadro pasqueño en la parte dirigencial lo ha asumido el gobernador regional Pedro Ubaldo Polinar por iniciativa propia; lo cual ha causado satisfacción en la afición cerreña y ha dado confianza y fraternidad a los jugadores y cuerpo técnico.

Por lo demás no hay ningún inconveniente, con camaradería entrenan a órdenes del “cholo” Elmer Castro. Aparte de Aliaga, ligeramente golpeado, el resto del plantel está completo e irá con todo su poderío a Huancayo en busca de conseguir un buen resultado, para luego rematar en Cerro de Pasco.

Por otra parte, mañana sábado 26, en Huancayo, la Escuela JTR recibirá al Sport Estrella de Piura; así quedó establecido en la programación de la FPF.

Programa general

Sábado 26. Estadio Huancayo

3:30 p.m. Escuela JTR vs Sport Estrella

Domingo 27. Estadio Huancayo

3:30 p.m. ADT de Tarma vs. Municipal de Agomarca