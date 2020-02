Peligra certamen de futbol en Pasco

Son 26 ligas a los que se les está obligando

Por: Trebor Barzola Eufracio. trebordeportespasco@gmail.com

La Copa Perú 2020 en las 26 ligas distritales de la provincia de Pasco está en peligro de no jugarse, pues el 80 % de los clubes afiliados no cuenta con inscripción en los Registros Públicos, por consiguiente no tienen “vigencia de poder”. Los mandamases de la LDFP están exigiendo tal documento, de lo contrario sean inhabilitados, que afectaría a unos 250 clubes.

Hecha la ley hecha la trampa; las mismas autoridades lo han consentido por años; solo los equipos que clasificaban a las siguientes etapas conseguían su vigencia de poder, al resto no les importaba; incluso el club de la jefa de la LDFP (Sport Sausa) está en el misma situación.

Para inscribirse en la Sunarp se necesita tiempo y dinero, lo les falta a los clubes, que a duras penas tienen para participar.

Se sabe que en las ligas de Chaupimarca y Yanacancha solo 4 equipos lo tienen. ¿Cómo estarán las 24 ligas restantes? Algunas ya iniciaron sus campeonatos, como Ninacaca, que según sus dirigentes todos cuentan con la vigencia, pero está por ver.