Rosario Lastra, conferencista en temas de marketing personal, ética profesional, atención al cliente, etiqueta social y protocolo, orientados a la formación de profesionales, brindó una conferencia en el tema “Personal Branding” el día de ayer, organizado por conmemorarse el décimo aniversario del Ciclo de Conferencias de Desarrollo Empresarial (CCODEM) de la U de Huánuco. En qué consiste, el “Personal Branding” Es cómo construir tu marca personal; hay herramientas: primero auto conocerte qué cosa brindas tú para que yo te contrate y en eso está ver mis fortalezas, mis debilidades y cuál es mi oportunidad laboral.

¿De qué estamos hablando: “Personal branding” es una herramienta de desarrollo Conferencista Rosario Lastra dictó conferencia en el CCODEM. capacitaciones académicas, habilidades? Sí, en las fortalezas, que son los conocimientos adquiridos, cursos, talleres, diplomados, conferencias y experiencia laboral, en las debilidades, no saber idiomas, impuntualidad que se puede mejorar y superar; en las oportunidades, buscar canales donde trabajar, tocar puertas, presentar currículums, y la amenaza que no se puede eliminar.

Un profesional con más experiencia, que trabaja por menos sueldo, siempre tendrá este tipo de competencias en el mercado laboral. ¿Todo esto se traduce en un buen currículum, en un buen aspecto personal? Luego de habernos auto conocido, ahora veo cómo elaboro mi currículum, no hay un forma to exacto y se trabaja de acuerdo al perfil del puesto que deseo ingresar y ver el tema de imagen personal, cómo debo vestir si me presento a un cargo ejecutivo o si es un cargo de rango medio.

¿Qué opinas de algunas personalidades que tienen un aspecto bastante informal? Algunas personas pueden implantar su forma de vestir porque ya tienen una marca, un nombre ganado, puede darse el lujo de ir en short; por ejemplo Steve Jobs o Gastón Acurio que no utilizan ropa formal y lo hacen porque son exitosos y tienen una marca ganada. La mayoría de las personas no lo aplican ni practican y no es costoso, es más bien un cambio de hábitos y actitudes, no es necesario usar ropa cara para poder vestir bien, es cuestión de hacer la combinación correcta.