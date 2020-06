Perú con el mayor exceso de muertes registradas a nivel mundial

Urgente. Perú es el país con el mayor exceso de muertes registradas durante la pandemia a nivel mundial.

Desde principios de marzo que se inició la pandemia hasta a finales de mayo, en Perú se han registrado 12 881 muertes más de lo normal. Esto exceso refleja un incremento del 54 % en los fallecimientos.

El segundo país es España, con 47 000 muertes más de lo normal, que refleja un incremento del 45 %.

Perú ha acumulado casi 13 000 muertes más de lo normal, 3000 están oficialmente relacionadas con la COVID-19. Este exceso de mortalidad sobrepasa los altos porcentajes de los países europeos como España, Italia o Reino Unido, que han sido seriamente golpeados por la pandemia. Recordemos que en el Perú el virus sigue en expansión y es muy probable que las muertes continúen. Por otro lado, Brasil tiene un exceso de muertes del 28 % y en Chile es del 12 %.

Imagen tomada del Diario El País.

Hay que tener en cuenta que estas estadísticas no detallan la causa de muerte, solo suman el total de fallecidos registrados. Dichas cifras tienden a repuntar durante olas de calor y en temporadas de gripe, sin embargo, sería irresponsable atribuir todo el exceso a la COVID-19, pero los repuntes durante esta crisis están superando cualquier antecedente.

¿Por qué hablamos de exceso de muertes o de mortalidad?

El exceso de mortalidad denota un aumento temporal en la tasa de mortalidad.

Para el especialista David Leon, profesor en la Escuela de Higiene y Epidemiología de Londres, “El exceso de mortalidad es cuando, en una semana o período determinado, el número de muertes por cualquier causa sobrepasa a la media de fallecimientos de años anteriores en el mismo período de referencia”.

“Por ejemplo, recoges el número de muertes por cualquier causa producido en un país en la semana previa. Luego lo comparas con la media de muertes ocurridas en la misma semana en años anteriores. Si la cifra es mayor que la media, a esa diferencia se le llama exceso de mortalidad”, señala el experto.

Esta semana el The New York Times explicaba que en Nueva York se han observado más muertes de las normales también por diabetes, enfermedades del corazón o alzhéimer, pero es difícil saber con seguridad si esos fallecimientos son coronavirus sin diagnosticar, comorbilidades, peores tratamientos o complicaciones por retrasar una visita al médico. La cifra real de fallecidos por covid se afinará con el tiempo, cuando haya datos desglosados por causas y los científicos puedan estudiarlos, pero no la conoceremos nunca con precisión absoluta porque determinar la causa de muchas muertes tiene siempre un margen de subjetividad.