¿Perú gana la Copa América? Casas de apuestas online ya ofrecen cuotas

Aunque la actividad deportiva todavía se encuentra detenida por cuenta del coronavirus, las casas de apuestas en línea ya están ofreciendo la posibilidad de apostar por el ganador de la próxima Copa América.

Distintos operadores en línea permiten hacer apuestas deportivas en Perú sobre competencias de fútbol internacionales. Los fanáticos del país pueden registrarse en estos portales y realizar sus predicciones a través de Internet.

¿La Blanquirroja ganará la Copa América?

En estos portales web de apuestas, el triunfo de la selección peruana en la Copa América se paga con una cuota de 26.00, lo que equivale a una probabilidad implícita del 3,8 %.

El país con más alta probabilidad de ganar es Argentina, cuya victoria tiene asociada una cuota de 2.75 (probabilidad implícita de 36,4 %), seguido de Brasil (cuota de 3.25 con probabilidad de 30,8 %) y Colombia (cuota de 5.50 y probabilidad de 18,2 %).

Es de recordar que la Copa América estaba programada inicialmente para celebrarse en 2020 en escenarios de Argentina y Colombia. Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 obligó a un aplazamiento generalizado de las competencias deportivas.

Ahora, el torneo de fútbol de selecciones más importante del cono sur se llevará a cabo en 2021 en las mismas sedes que habían sido elegidas.

Los fanáticos del balón ven buenas probabilidades de que la selección gane el certamen luego de la espléndida participación de la Blanquirroja en el pasado torneo, cuando logró ser subcampeona tras caer ante Brasil por 3-1 en la gran final.

Estas casas de apuestas de Internet también permiten realizar pronósticos por el ganador del Mundial de Fútbol de 2022. Para dicho torneo, la selección peruana aparece con una cuota de 251.00, es decir, una probabilidad implícita del 0,4 %.

Para la mayor competencia de fútbol del planeta, Brasil figura como el principal favorito con una cuota de 7.00 (probabilidad de 14,3 %).

Aun con pandemia, es posible hacer apuestas deportivas

El país empieza a reactivar paulatinamente su economía, habilitando sectores de forma progresiva. No obstante, se prevé que las salas de juego sean una de las últimas industrias en arrancar.

El plan del gobierno, que consiste en reabrir sectores en cuatro fases, incluye a los juegos de azar presenciales en la etapa IV; industrias que volverían a funcionar con normalidad en el mes de agosto.

A pesar de que las salas de apuestas permanecerán con las puertas cerradas por al menos dos meses más, los sitios web de juegos de azar siguen funcionando como de costumbre.

Estos portales ofrecen apuestas deportivas sobre una variedad de eventos, no solo de fútbol, sino de natación, voleibol, basquetbol, tenis y otras disciplinas.

De igual forma, muchas de estas casas de apuestas incluyen secciones de juegos de azar con máquinas tragamonedas, ruletas y juegos de cartas.

Es de mencionar que las actividades de juegos online no están reguladas en el país. No obstante, los apostadores peruanos no tienen prohibido hacer sus predicciones en los sitios web de apuestas.