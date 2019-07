Peruanos agotaron pasajes a Río de Janeiro

La final entre Perú y Brasil se jugará mañana y muchos peruanos están dispuestos a viajar para ver una final de Perú después de 44 largos años.

Según un informe del Departamento de Migraciones, alrededor de 30 mil peruanos viajaron rumbo a Río de Janeiro para hacer sentir su aliento a los jugadores nacionales. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, informó a la Agencia Andina que se estima que más de 30 mil peruanos estarán presentes en el partido alentando a la selección peruana.

Añadió que estas cifras no solo incluyen a los peruanos que viajaron, sino a los que residen en otros países como Argentina, Bolivia y Uruguay. No cabe duda que en donde haya fútbol siempre estará la hinchada peruana. No por algo somos: “La mejor hinchada del mundo”.