El fiscal Miguel Ángel Malpartida Mendoza de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Luis José Carces Villarreal y Ricardo Miguel Gozzing Salazar, implicados en el asalto de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas S. A. C.

La audiencia se desarrollará en el penal “Ancón I” (ex Piedras Gordas) en Lima, donde está recluido Luis José Carces Villarreal, por el delito de hurto agravado– estafa, en grado de tentativa y uso de documentos privados falsos, desde el 19 setiembre de 2014.

El juez Nivar Trejo Lugo, del Juzgado de Investigación Transitorio de Huánuco, viajará a Lima, luego que la audiencia programa da para el 26 de diciembre de 2017 se suspendiera y reprogramara para este 26 de enero, debido a los problemas de conexión vía videoconferencia con el penal en Lima.

Hecho

El asalto a la entidad financiera ocurrió el 31 de octubre de 2011 a las 8:00 de la noche en su local ubicado en el jirón General Prado n.º 836, a donde ingresaron cuatro sujetos fuertemente armados y se llevaron en total S/186 862.88, y US$35 846.00.

Para la fiscalía, en el asalto participaron Carlos Alberto Timaná Copara, quien redujo al vigilante, el segundo José Luis Carces Villarreal, hoy interno en el penal Ancón I (ex Piedras Gordas); el tercero, Ricardo Miguel Gozzing Salazar, no habido, y el cuarto en ingresar Emerson Hitler Pongo Palacios, no habido, no figura en Reniec.