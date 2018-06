Piden a Campos solicitar revisión de Ley Mordaza

by Ahora

El alcalde de Amarilis, Amelec Campos Maylle, solicitó al congresista César Campos Ramírez que plantee al Congreso de la República la revisión de la llamada Ley Mordaza que prohíbe a entidades del Estado contratar publicidad en medios privados.

La ley aprobada por insistencia en el Parlamento afecta a todas las entidades públicas que no pueden comunicar sus campañas, promocionar sus servicios, entre otros.

En el caso del Municipio Distrital de Amarilis, como ocurre con otros gobiernos locales, no puede publicar sus ordenanzas municipales en los medios de comunicación para que los vecinos estén informados y acaten las normativas.

Los municipios de la zona urbana, por ejemplo, no pueden informar sobre las campañas de arbitrios, descuentos, publicar los edictos, horarios de recojo de residuos sólidos, difundir sus servicios para cumplir sus metas y captar incentivos.

El congresista se reunió ayer con el alcalde de Amarilis, quien le planteó que solicite la revisión de la denominada Ley Mordaza porque impide al Estado comunicar sus políticas a la población afectando el derecho a la información que garantiza la Constitución.

Campos señaló que la ley les “ata de manos” porque el municipio necesita informar a la población. “En unos días aprobaremos la ordenanza de regularización de licencias de construcción, para ello necesitamos los medios escritos. Con la nueva ley me impide cumplir estas funciones, le pido que interceda (ante el Congreso) para no atentar con el derecho a la información”, solicitó el burgomaestre.

Modificatoria

La junta directiva conformada por los medios de comunicación y periodistas para buscar solución a esta prohibición se reunió ayer con los congresistas Karina Beteta y César Campos.

Por la mañana, la parlamentaria mostró su predisposición para trabajar una propuesta legislativa que permita destrabar la prohibición y por la tarde el congresista garantizó su apoyo a la iniciativa en el Congreso.

Mañana la directiva se reunirá con el congresista Rogelio Tucto.