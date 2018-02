El Gobierno Regional solicitó a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM que anule el pedido de anexión de centros poblados y caseríos de Lauricocha a la provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco), porque los promotores son pasqueños que de manera irregular pretenden cercenar territorio huanuqueño.

La vicegobernadora Rosalía Storck dijo que los promotores de la anexión son ciudadanos pasqueños que se mudaron a las localidades de Lauricocha y ahora buscan que esos territorios pasen a Pasco aprovechando el favorecimiento de la DNDT que aprobó un Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) deficiente de la provincia Daniel Alcides Carrión.

“El comité de anexión está conformado por pasqueños, eso es improcedente porque no pueden solicitar la anexión de un territorio que no les pertenece”, señaló la vicegobernadora que agregó que la DNDT aún no responde el pedido de nulidad que presentó el Gorehco.

Storck negó las acusaciones del consejero Abner Falcón, quien afirmó que los funcionarios de Demarcación Territorial del Gorehco demoraron la ratificación de los estudios territoriales de Lauricocha para favorecer a Pasco. “No se favorece a nadie, nosotros encontramos este problema y tratamos de solucionarlo”, dijo.

Explicó que este problema también fue generado en complicidad con la DNDT que está aprobando EDZ deficientes perjudicando a Huánuco. “El nuevo director de la DNDT no conoce los procesos de anexión territorial, es improvisado pero continúa en el cargo pese a los reclamos y quejas de las regiones”, señaló.

Demanda

La demanda de acción popular que presentó el Gorehco contra la DNDT tenía deficiencias por eso fue rechazada por la Sala Civil de la Corte Suprema. Storck admitió que la Procuraduría presentó la demanda sin argumentos y por eso fue declarada improcedente. Ahora evalúan si interpondrán más acciones en la vía civil.