Piden nulidad de elecciones en Huachón por fraude

Pasco

Un grupo de pobladores del distrito de Huachón protagonizó una movilización denunciando fraude en la elección del virtual alcalde Teodoro Durán Flores. Exigen nuevas elecciones debido a las presuntas anomalías producidas en el proceso electoral.

Mencionaron que en el proceso electoral se detectó que personas fallecidas aparecieron en el padrón de sufragantes y también habrían llegado electores ‘golondrinos’. Estos hechos habrían favorecido al virtual burgomaestre del Movimiento Político Pasco Verde.

Los manifestantes, provistos de carteles llegaron hasta los exteriores del Jurado Electoral Especial de Pasco, exigiendo atención a su demanda. “Pedimos la nulidad de las elecciones porque ocurrieron irregularidades que ya fueron comunicadas al Jurado Electoral”, dijo un manifestante.

La población advirtió que no permitirá juramentar a la autoridad electa en Huachón y que tomarán medidas radicales en caso no encuentren atención a su pedido. “Ya no queremos la corrupción en nuestro distrito. Denunciamos fraude electoral y si no atienden nuestro pedido radicalizaremos nuestra medida de fuerza”, finalizó.