Luego de una extenuante jornada de casi 14 horas de debate, el pleno del Congreso desestimó anoche el pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras haber escuchado la defensa del mandatario y las opiniones de los congresistas de distintas bancadas. Con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, quedó desestimada la vacancia presidencial. En la mañana el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en compañía de su abogado Alberto Borea, durante su presentación ante el Pleno del Congreso, pidió a los legisladores que “actúen en consecuencia, pues está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”. Para aprobar la vacancia presidencial se requería de una votación califi cada, equivalente a los 2/3 del número legal de parlamentarios, es decir 87 votos de los 130 congresistas. Antes de proceder a realizar el conteo de adhesiones, los miembros de la bancada de Nuevo Perú se retiraron del hemiciclo. Así, el resultado fi nal mostró 19 votos en contra y 21 abstenciones. Kuczynski tuvo la oportunidad de defenderse ante los legisladores en la mañana de ayer jueves. En su comparecencia enfatizó que en el período en que se fi rmaron los acuerdos con la compañía brasileña, no estaba a cargo de la gestión de Westfi eld. Indicó que dichos acuerdos fueron alcanzados por Gerardo Sepúlveda, su socio, y que de ellos no sabía nada hasta ahora.

“Se me acusa injustamente de ser deshonesto, yo quiero rechazar esas acusaciones, jamás le he mentido al pueblo peruano”, dijo. Y aprovechó para pedir disculpas a los peruanos “porque no he sabido explicar, porque no le he prestado la debida atención a las formas de la política”. Aseguró a los congresistas que lo que estaba en juego con el juicio “no es la vacancia de un presidente, sino la democracia que tanto le costó a Perú recuperar”. “No apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo no olvida ni perdona”, pidió. Alberto Borea, abogado del presidente, calificó a este proceso como un “golpe de Estado”.

QUIÉN GANA, QUIÉN PIERDE

Si bien el pedido de vacancia fue presentado por el Frente Amplio, el fujimorismo lo hizo suyo y fueron sus voceros quienes más entusiastas se mostraron con la posibilidad de vacar al presidente de la República y aunque Keiko Fujimori no apareció en todo el debate, su nombre estuvo presente en cada confrontación ya que se presentaba como la más interesada en la vacancia para que Fuerza Popular asuma el control del gobierno.