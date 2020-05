Casi linchan a “Timón” y “Pumba” por robar gallinas y patos

Cansados de constantes robos, pobladores de La Pedraza y la ronda campesina de Jatun Rumi (Amarilis) casi linchan a Elvis José Chuquiyauri Tolentino (34), alías “Pumba”, y Raúl Alvarado León (27), “Timón”, por robar cuatro gallinas de la casa de Gregorio Cabrera Huamán (60).

El arresto ciudadano ocurrió a las nueve de la noche de ayer cuando “Timón” y “Pumba”, tras esconder las aves en un costal, iban a abordar un mototaxi azul con placa de rodaje n. º 5128-5W para huir con rumbo desconocido.

Los ladronzuelos argumentaron entre lágrimas que robaban gallinas porque no tienen qué comer debido a la cuarentena y no pueden trabajar con mototaxis porque no tienen permisos.

“Timón” y “Pumba” pasaron la noche en el local comunal del asentamiento humano Lomas de Dios, donde los castigaron con ejercicios físicos. Hoy, en la mañana, los malhechores fueron paseados descalzos por la comunidad con un cartel que decía: “Soy ladrón”.

“Es la segunda vez que me roban estas personas. En la primera ocasión se llevaron cinco gallinas y patos”, comentó Gregorio.

Hasta La Pedraza llegaron policías del Escuadrón de Emergencias y de la comisaría de Amarilis para rescatar a “Timón” y “Pumba” y ponerlos a disposición de la dependencia policial del sector. “Pedimos más presencia policial en nuestra comunidad”, exigió el teniente gobernador de Jatun Rumi.

Se sabe que el teniente gobernador fue amenazado por Raúl Alvarado León.