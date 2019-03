Pobladores de Manchuria piden nulidad de elecciones

Monzón

Los habitantes del centro poblado de Manchuria, en la jurisdicción del distrito de Monzón, piden la nulidad de la elección del pasado 2 de diciembre, en la que salió elegida Judith Meza Márquez, con una diferencia de dos votos sobre su eventual seguidor y en la que participaron tres listas.

Judith Meza solo reemplazó en el cargo a su esposo, pues él fue el anterior alcalde, por lo que no conocen si hubo o no una transferencia clara, aparte que a través de su personero, apelaron los resultados, pues el número de votantes no concordaba con el resultado de la elección, tampoco con el padrón que fue publicado en las paredes de la municipalidad, donde había nombres de pobladores hasta sin número de DNI, y el día de los resultados los números de votantes y el número de participantes tampoco coincidía, por lo que pidieron la nulidad y la convocatoria a un nuevo proceso electoral.

El 14 de febrero, pese a haber un reclamo de por medio, Judith Meza fue juramentada en base a una resolución electoral emitida por la anterior gestión del alcalde Trinidad, a la que la población ni el personero legal tuvieron acceso.

Los pobladores con pancartas y con su asesor legal el Víctor Raúl Rivera Rojas, con documentación en mano sustentaron la nulidad, que sin embargo la comitiva presidida por el abogado Viterbo Sánchez, no tenía potestad para anular la elección, pues lo tiene que hacer el Consejo Provincial en una sesión.