Pocas novedades de los clubes de la Liga de Huánuco

Aparte del Miguel Grau que ya comenzó a trabajar en la pretemporada y el León de Huánuco que presentó nuevo entrenador y anunció que el lunes comenzará la pretemporada, los demás clubes de la Liga de Huánuco aún no dan muestras de actividad.

Se sabe que la Unheval está convocando a jóvenes que no tengan compromiso con nadie para incorporarlos a su plantilla. El dirigente del Tarapacá, Richard Solano informó que recién están en gestiones para conformar su junta directiva y sponsors, que definirán este fin de semana y planificará la pretemporada desde la siguiente. El recién ascendido Wander Virgen Santa Mercedes espera que se aclare la situación de León para realizar una importante inversión y conformar un equipo poderoso, de lo contrario jugaría con el mismo equipo que campeonó en la Segunda División. Igual, el presidente del Deportivo Curasi, el empresario Gumersindo, ha expresado a Ahora Deportes que no hará ninguna inversión significativa y que dará prioridad a jóvenes que voluntariamente deseen vestir su camiseta. De los otros clubes no se sabe nada faltando exactamente un mes para iniciar el torneo.