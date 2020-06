Policía se niega a participar en desalojo a campesinos

Ángel Zúñiga, un policía colombiano, se hizo conocido por haber defendido a un grupo de campesinos a quienes tenía la orden de desalojarlos. El hecho se registró en una zona rural de Cali, Colombia.

“Yo sé que me van a trasladar lejos, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a reubicar y están abusando de los derechos humanos, porque estamos en cuarentena”, cuestionó el agente.

“La máquina está acá. Van a tumbar el maíz y las casas de allá, y a esa gente le van a dejar desamparada. Es algo injusto lo que están haciendo. Yo soy policía, yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos y no para ser abusivo con ellos”, indicó el policía.

“Hagan lo que quieran conmigo. Esto es un abuso”, refirió el agente mientras entregaba su uniforme, arma de fuego y radio. «Lo felicito’, dijo entre llanto la persona que lo grababa.

El desalojo en plena cuarentena fue realizado a solicitud del alcalde de Cali, tras un fallo administrativo para recuperar el espacio público invadido.