POLÍTICA Y MENTIRA

Paulus Liang Rojas

2dl High School. Roosevelt School

El domingo 8 de diciembre (Día de La Inmaculada Concepción y de la tragedia del club Alianza Lima), Cuarto Poder difundió el reportaje ‘Cuando la mentira se vuelve normal’, que revela la corrupción y la mentira en la política.

La política en el Perú tiene defectos: la mentira y la corrupción. Toledo y Fujimori mintieron a pesar de ser presidentes. Recibieron dinero de la empresa corrupta Odebrecht.

Las mentiras son tan comunes que nos parece normal usarlas, lo hacemos en la vida cotidiana. No importa si son mentiras pequeñas o grandes, todas pesan igual. Todas las mentiras tienen patas cortas. El Congreso mentía todo el tiempo para engañar.

Se crearon muchos refranes sobre la mentira. Por ejemplo, la mentira tiene patas cortas, que quiere decir que no se puede guardar una mentira por mucho tiempo, tarde o temprano saldrá a la luz. A pesar que los padres y la escuela enseñan valores, la mentira sigue ahí como si nada.

Para eliminar la mentira, en general, se debería aumentar la educación en valores y dar razones por que no ser mentiroso, así no arruinar la vida con la mentira. Esto no podría funcionar internamente en algunos porque en la familia no se enseñan valores.