Polvareda causa infección respiratoria y estomacal. Monzón protestará contra empresa CASA

Tingo María, Jhon

A. Rupay Machacuay

Los pobladores del distrito de Monzón, que viven cerca a la carretera Tingo María-Monzón, se reunirán este 15 de setiembre con el objetivo de acordar medidas y reclamos contra la empresa CASA porque, debido a la falta de contingencia y de criterio en su labor, están perjudicando la salud de los estudiantes y pobladores de las inmediaciones de la carretera, quienes, a diario, absorben cantidades de polvo que les produce infecciones respiratorias y males estomacales. Asarias Barrionuevo, teniente gobernador de Cachicoto, expresó su extrañeza con los responsables de la empresa que en todo momento se niegan a atender a los dirigentes, quienes, para no tomar medidas drásticas, buscan diálogo, pero no encuentran atención.

De igual manera, los lugareños discrepan refiriendo que no es posible que la empresa, que se adjudicó una obra que sobrepasa de S/317 millones, avance el trabajo solo con tres máquinas pesadas, contaminando el medio ambiente y causando perjuicio en la agricultura debido a la polvareda. Finalmente, a través de este medio, invocaron a la Fiscalía del Medio Ambiente y a la Fiscalía de Prevención del Delito para que tomen cartas y medien para evitar que se produzca algún enfrentamiento entre pobladores y trabajadores de la empresa.