Los problemas en la compra de materiales afectan la construcción del agua potable de La Esperanza que está paralizada hace 3 días lo que ha generado el descontento de la población que amenaza con protestar contra el Gobierno Regional si no reinicia la obra el lunes como ofrecieron los funcionarios.

Desde agosto de 2017 cuando se convocaron las licitaciones el Gorehco no puede terminar la compra de materiales y contratar maquinaria. El problema son las observaciones de los postores y las irregularidades. En 2 licitaciones para compra de agregados y alquiler de retroexcavadoras se descubrió que los ganadores se adjudicaron la buena pro con documentos falsos. Los procesos se retrotrajeron y aún no se adjudican.

El ingeniero residente Daniel Mallqui aseguró a los vecinos que el próximo lunes se reiniciará la obra con agregados que se prestarán de otras obras por administración directa y de la cantera de Chullqui. Para la maquinaria que aún no se alquila señaló que internamente se hará un canje de horas máquina para tener los equipos en la obra.

El área de Logística informó que a fin de mes se adjudica la compra de agregados, en marzo el alquiler de maquinaria y los pozos tubulares, mientras que el lunes se entregará los moles de los buzones.

Mallqui explicó que los agregados pasan por un control de calidad. Agregó que hay 12 delegados vecinales que vigilan la obra.

La construcción del sistema de agua y alcantarillado se paralizó con apenas el 5 % de avance físico. Por la demora en las compras los recursos asignados se revertieron al Tesoro Público. El subgerente de Obras, Antonio Valdivia, aseguró que la quincena de febrero se recuperará el presupuesto y señaló que para este año el proyecto tiene asignados 9 millones de soles.

El gerente general del Gorehco, Arlindo Luciano, aseguró que la ejecución de la obra está garantizada.

El alcalde de La Esperanza Ronal Silva cuestionó que nada garantizaba que las licitaciones se vuelvan a caer y la obra siga paralizada. Valdivia le explicó que en el caso de agregados el proceso se culminará a fin de mes.

Los vecinos pidieron que se revise lo avanzado porque hay buzones con rajaduras por agregados de mala calidad. Mallqui les pidió que fiscalicen para corregir deficiencias.