En sesión del Concejo Provincial de Huánuco cumplida ayer no se produjo la mayoría calificada para declarar la vacancia del regidor Segundo Nelson Ramírez Paredes, a pesar que una mayoría de ocho regidores votaron a favor de la vacancia (Richard Borja, Sarmit Huaynate, Roy Gonzales, Julio Cantalicio, Varinia Calvo, Raúl Cajahuanca, Miguel Espinoza y Lorenzo Silva), mientras cinco votaron en contra (Segundo Ramírez, Teófilo Sánchez, Ney Loyola, Laura Ríos y el alcalde Aníbal Solórzano).

El secretario general Pedro Oliveros aclaró que la declaratoria de vacancia solo es posible con los 2/3 tercios del número legal de miembros del Concejo Municipal y como ayer se encontraban presentes 13 se requería el mínimo de nueve votos para obtener la mayoría calificada. De esta manera se salva la petición de vacancia planteada por el ciudadano Carlos Dante Leonardo Beltrán quien argumentó existir nepotismo en la contratación mediante la modalidad de terceros que efectuó la Municipalidad de Huánuco a Ylión Carhuaricra Reyes, quien es hermano de la pareja del regidor Segundo Ramírez Paredes.

Sin embargo, el ciudadano que solicitó la vacancia tiene el derecho a presentar el recurso de apelación ante el Jurado Nacional Argumento legal Los que votaron a favor de la vacancia consideraron que el facto ético y moral es el fundamento por el cual procede la vacancia al estar comprobado el vínculo cercano de afinidad que une al referido regidor con el trabajador contratado por el municipio huanuqueño. Pero, los que votaron en contra de la vacancia asumieron como válido el informe legal suscrito por la Gerencia de Asesoría Jurídica que señala que en el expediente no se acreditó la unión de hecho o convivencia entre el regidor y la hermana del trabajador contratado y que solo el matrimonio genera el vínculo de consanguinidad por afinidad, por lo que consideró que no existe nepotismo en este caso y por ende no existe causal de vacancia.