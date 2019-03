Posible solución a problemas de León

El médico Raúl Torres sería el nuevo presidente del club León de Huánuco, tras la renuncia de la presidenta Justina Reátegui.

El delegado Juan Mori informó a Ahora Deporte que el indicado profesional ha aceptado hacerse cargo del club y que en estos días viene conversando con otros profesionales y personalidades del medio futbolístico a fin de conformar su junta directiva, pero espera la renuncia oficial de la presidenta.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, porque ayer los jugadores no entrenaron en protesta porque el club no les cumple y luego, a las 2.00 de la tarde llamaron a la prensa para quejarse que estaban en el abandono, que no han comido dos días y que no hay nadie que se haga responsable de esta situación. Luego de un diálogo señalaron que seguirán entrenando en espera de una pronta solución.

De otro lado, anoche inscribieron cuatro jugadores en la Liga, quienes quedaron habilitados para jugar en la próxima fecha.

Los que firmaron son: Jhony Mendoza (lateral derecho procedente del Sport Ancash), Brayan Alca (volante 10 que viene del club Selva Central de Pichanaqui), Kevin Delgado (lateral izquierdo que procede de Huancayo), Alejandro Reyes (volante de contención que ya jugó el año pasado) y Benhi Gargate (también del año pasado).