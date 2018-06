Posiciones distintas respecto a modificatorias

by Ahora

Con relación a las modificatorias que acaba de poner en vigencia la FPF a partir de la Etapa Departamental de la Copa Perú, el entrenador del Alianza Universidad, Ronnie Revollar y el de León, Roberto Tristán, adoptan posiciones diferentes.

Para Revollar, no son significativas porque él trabaja en un proyecto a largo plazo y ha venido formando un equipo tanto con jugadores menores como con mayores en una combinación que le permiten enfrentar todos sus compromisos para ganar. “Me da igual, tengo jugadores menores y también tengo los de 24 años, todos están jugando, a todos les he dado la alternativa y todos me están dando satisfacciones. Yo voy a seguir utilizando menores de 18 años porque me están respondiendo bien y no veo porqué debo sacarlos”, afirmó.

Para Tristán, la modificatoria en cuanto a las edades de los jugadores es positiva porque no hay jugadores menores de buenas condiciones como para jugar en las etapas superiores y además se ve obligado a no utilizar mayores por el cupo de menores. “Considero que es positivo el cambio, en León tenemos el problema de no contar con jugadores menores buenos porque son escasos, en cambio tengo jugadores mayores buenos que no pueden jugar porque los menores ocupan esas plazas. En la etapa departamental y nacional y nacional la competencia es muy fuerte y necesitamos jugadores de experiencia si queremos avanzar. En la Etapa Departamental ya no voy a jugar con menores porque no tengo buenos”, señaló.