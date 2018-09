Postergan campeonato de fútbol femenino

No comenzará este fin de semana el campeonato de fútbol femenino en su etapa departamental. La comisión organizadora presidida por el dirigente Luis Picón Castro, se vio obligada a suspender la programación que había elaborado, ante el desacuerdo manifestado por algunos dirigentes de provincias que no estuvieron presentes en la reunión en la que se hizo el sorteo de las llaves, al parecer porque les tocó partidos en lugares muy lejos de sus sedes y no estaban en condiciones de hacer un viaje que sería costoso y no estaba dentro de sus posibilidades.

Según informó el entrenador del club C & C Team Soccer, que iba a jugar en Ambo, el campeonato se postergó y la próxima semana, posiblemente el martes 11, habrá una nueva reunión en la que se hará un nuevo sorteo para establecer las llaves y la programación.