Medios nacionales e internacionales calificaron el indulto de Fujimori como “una negociación secreta de alto nivel”, en la que se canjeó la salvación de PPK por el indulto del reo. Esto a razón de que Kuczynski indultó al patriarca tres días después de que Kenji Fujimori salvara su cabeza en el pedido de vacancia por “incapacidad moral”. Luego de la inestabilidad provocada en esos dias y salir airoso, PPK parece haberse colocado a sí mismo la soga al cuello, pues el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori ha desatado una crisis mayor en el país, y las protestas y marchas no se han hecho esperar. Muchos han calificado este acto como “traición a la patria”, entre ellos Verónika Mendoza.

Indignación

Esta decisión le ha empezado a pasar factura a PPK. Al menos dos congresistas de su bancada han renunciado. El sentimiento antifujimorista que hizo salir a las calles a la población a defenderlo contra la arremetida de Keiko Fujimori, ahora hace salir al pueblo a las calles a protestar contra él. Las muestras de indignación se han dado en amplios sectores del país. Muchos de los que fueron sus aliados como Rosa María Palacios y su abogado Alberto Borea, quien lo defendió de la vacancia, se han expresado su rechazo contra del indulto. Desde un inicio PPK había negado toda intención de liberar a Fujimori como lo revelaron sus aliados, y simplemente, tres días después de salvarse de la destitución, lo liberó. Este hecho ha reforzado la hipótesis de un pacto de impunidad bajo la mesa.

Mañana dejará UCI

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ayer en visita a su padre en una clínica local, manifestó: “Él va a permanecer todavía hasta mañana en la UCI y luego lo trasladarían a una habitación. […] Mi padre está tranquilo y estable, para él ha sido la navidad más alegre y de mayor felicidad de los últimos 12 años”.

Vicios y más vicios

Primero fueron los vicios en el debido proceso del pedido de vacancia contra PPK, ahora, son los vicios en el debido proceso del indulto a Alberto Fujimori. Según el reconocido especialista Dr. Elmer Huerta, no existen razones médicas que justifiquen un indulto a Fujimori por un tema de salud. “Desde el punto de vista médico, el señor Alberto Fujimori tiene una serie de enfermedades crónicas que tienen muchísimos ancianos y ancianas en el Perú, ninguna de las cuales amenaza su vida, y la junta lo reconoce al decir que él es no terminal”, expresó. Huerta precisó que el informe incluye una conclusión que no tiene base científica”. Además precisó, que “desde el punto científico, está en duda: el encarcelamiento podría hacer que su cáncer regrese”. El oncólogo recordó que en 1997, a Fujimori se le detectó cáncer precoz de la lengua, el cual fue tratado por la presencia de lesiones preneoplásicas y nunca reapareció. “No ha tenido ninguna recaída de este cáncer en los últimos cinco años. Lo cual indica que él está, en los términos que usamos los oncólogos, libre de enfermedad. El cáncer, para él, no es problema”.

Derecho de gracia

Como recordamos, Fujimori tiene cinco sentencias judiciales firmes. La más alta que se le ha impuesto hasta ahora fue por los casos La Cantuta, Barrios Altos y Gorriti y Dyer, emitida el 7 de abril del 2009, por los que el exdictador fue condenado por asesinato y secuestro a 25 años de cárcel, tras 16 meses de audiencias públicas, en los que el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez supremo César San Martín, emitió un fallo histórico en un juicio que fue reconocido por la comunidad nacional e internacional. Sin embargo, según la Resolución Suprema n.º 281- 2017-JUS, que oficializa el indulto a Alberto Fujimori, no solo se otorgó el indulto, sino también el derecho de gracia al exmandatario, es decir, no solo se borra de un plumazo las cinco sentencias que pesan sobre el exdictador, sino que también, evita que cumpla la totalidad de su condena más alta, de 25 años, por asesinato y secuestro —delitos considerados de lesa humanidad—, y garantiza que no vuelva a prisión por los juicios pendientes que tiene. Al cierre de esta edición, se registraron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital.