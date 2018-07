PPK pide a FP no presentarse a Mesa Directiva del Congreso

by Ahora

Con el argumento de que un cambio en la conducción del Poder Legislativo mejorará la gestión y el trabajo parlamentario, el vocero de Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, pidió a Fuerza Popular que desista en sus intenciones de presentarse nuevamente a la Mesa Directiva.

Violeta enfatizó que hay que oxigenar la gestión parlamentaria con una nueva agenda política, instalando una nueva forma de gestión que permita una política de transparencia de cara a la ciudadanía y los medios. “Hay allí un compromiso por atender”, señaló.

El parlamentario mencionó que su pedido no debe ser interpretado como un veto, sino que corresponde al fujimorismo entender que por el bien de la democracia será mejor que permanezca al margen de la presidencia del Legislativo.

El parlamentario resaltó el desprestigio que tiene el Congreso entre la población, por la manera como Fuerza Popular lo ha venido conduciendo en estos dos últimos años.

“Pedimos a Fuerza Popular que no persista en la idea de mantener la Presidencia del Congreso, ya que al país no le hace bien”, declaró el representante de Peruanos por el kambio.