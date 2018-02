Cayetana Aljovín, ministra de Relaciones Exteriores, manifestó que, tras los hechos que vienen aconteciendo en Venezuela, ya no es bienvenida la presencia del presidente de Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en Lima.

Los cancilleres de los países integrantes del Grupo de Lima, respaldaron la decisión del Gobierno peruano. “Quiero informar que el Gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la declaración de Quebec de 2001 (…) decidió que la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas en Lima ya no será bienvenida a dicho encuentro”, dijo Aljovín.

Hasta el momento no existía la confirmación de la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas, sin embargo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que el presidente de Venezuela asistirá a esta reunión.

El Gobierno del Perú convocó hoy a una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, ante la decisión de las autoridades electorales de Venezuela de adelantar las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril.