Presentan proyecto de ley que obliga a colegiatura de periodistas para ejercer profesión

by Ahora

Un nuevo proyecto de ley pretende obligar que los profesionales en periodismo tengan la colegiatura para ejercer la carrera, con lo cual el Congreso busca imponer que los profesionales del periodismo obtengan la licenciatura como requisito para ejercer sus labores.

La propuesta corresponde al parlamentario no agrupado Clayton Galván, del grupo que lidera Kenji Fujimori, quien establece que la colegiación será un requisito indispensable para el ejercicio periodístico.

De esta manera se modifica el artículo 2 de la Ley n.° 23221, que actualmente no incluye esta prerrogativa.

La mencionada iniciativa busca, entre otras cosas, modificar los artículos 3 y 4 de la Ley n.° 26937 que contemplan el ejercicio libre de la actividad periodística especificando que “la colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es obligatoria”.

Cabe destacar que el proyecto de ley se presenta en el mismo parlamento donde la fujimorista Yesenia Ponce es acusada en la Comisión de Ética por mentir en su hoja de vida cuando afirmó que había concluido los estudios escolares. Incluso existen pruebas que comprobarían que Ponce le pagó al director de un colegio para conseguir un certificado de estudios falsos.