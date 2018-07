Presentan proyecto para derogar “Ley mordaza”

by Ahora

Un proyecto de ley que contempla derogar la denominada “Ley mordaza”, que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados, fue presentado ayer por el vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput.

El objetivo de la propuesta es defender “la plena vigencia del derecho del ciudadano a recibir información del Estado publicado en medios de comunicación privados”, defendió el congresista.

Para Sheput la norma incurre en violaciones contra la libertad de información, libertad de pensamiento y expresión, independencia constitucional del Poder Judicial y Ministerio Público.

Adicionalmente, el parlamentario sustenta su propuesta en lo que considera un atentado contra la actividad empresarial de los medios de comunicación en provincias.

El proyecto fue presentado por Sheput en reunión del Martín Vizcarra y la bancada de Peruanos por el Kambio, Sheput, donde aseguró que la idea no es que se apruebe de inmediato, sino que la opinión pública se dé cuenta de que este no es un problema de que los medios no pueden hacer plata o que el Gobierno no puede hacer publicidad, como algunos quieren encajonar.