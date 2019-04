Presidente de Liga de Pucuchinche desmiente acusaciones

Wilson Woolcot Rivera y Roy Woolcot Mautino, presidente de la Liga de Pucuchinche y vicepresidente del club Real Kotosh, llegaron a la redacción de Ahora Deportes para desmentir categóricamente las acusaciones de un grupo de clubes de esa liga, que estarían manejando árbitros y favoreciendo al Kotosh en el campeonato. Wilson Woolcot dijo que no tiene nada que ver porque él hace tiempo que renunció a la Liga y ha dejado al director de Técnica Deportiva la organización del campeonato. Añadió que los clubes que lo acusan, vienen actuando irregularmente porque no tienen sus documentos en regla y no tienen vigencia de poder; asimismo, al club Universitario la CJ le quitó puntos porque no presentó carnés; dijo que él no resuelve los reclamos porque es función de la comisión de justicia, que es la que aplica las sanciones a los jugadores expulsados.

Por su parte, Roy Woolcot rechazó las imputaciones y señaló que iniciará acciones legales por difamación y por haberle causado daño a su imagen personal.