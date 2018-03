El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, pidió a los jueces huanuqueños sentenciar a los corruptos que le roban millones al Perú. Consideró que el sistema de justicia debe trabajar con fuerza para que no queden impunes los actos ilícitos revelados por la corrupta Odebrecht que involucra a políticos y al presidente de la República.

Durante la presentación de los juzgados Anticorrupción para la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Rodríguez dijo a los jueces que manden a la cárcel “a esos delincuentes de cuello y corbata, sobre todo políticos que le roban millones al Perú”, y dejen de encarcelar a “esos rateritos, clientes del sistema”.

“Basta de corrupción, es un cáncer en las entrañas del país que no puede continuar”, dijo a los jueces. “La justicia no puede ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Tienen que condenar a quienes tienen que condenar, no puede haber mano blanda a quienes asaltan al Perú”, expresó.

Se mostró en contra de la pena de muerte a los violadores y a favor de una intervención integral del Estado para proteger a la niñez. Sobre la corrupción de Odebrecht dijo que todo el sistema de justicia debe hacer su trabajo para que no quede impune. Admitió que teme la amenaza de muerte que recibió él y su familia por defender recursos naturales, pero indicó que el miedo no puede paralizar el trabajo de un juez.

La gerente de Infraestructura del Poder Judicial, Janeth Mena, explicó que el complejo judicial que se construirá en 7000 m2 en Pillco Marca tendrá 3 módulos: penal, civil y central, con 2 salas superiores, 16 juzgados especializados de penal y familia, 2 juzgados de paz letrados, archivos, cámara Gessell, áreas administrativas y despacho de presidencia.