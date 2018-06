Presidente Vizcarra asegura que demanda contra ley mordaza es sólida

by Ahora

La demanda de inconstitucionalidad a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición, informó el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“No regula, sino que prohíbe”, expresó el mandatario al referirse a la controversial que la norma aprobada por insistencia en el Congreso.

Vizcarra manifestó que con esta normativa no se podrán difundir temas tan importantes como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.

“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.

Argumentó que la norma solo permitirá que la publicidad se desarrolle a través de los medios del Estado, los cuales no llegan a toda la población.

En tal sentido, aseguró que entiende que no se puede hacer un despilfarro y mostró estar de acuerdo con la regulación pero no con la prohibición, pues esta no afecta al gobierno sino a todos los peruanos.