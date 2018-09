Presidente Vizcarra plantea cuestión de confianza

En mensaje a la Nación

Tras ratificar que no retrocederá en la reforma de las instituciones que afrontan una grave crisis producto de los “Audios CNM” que revelaron una red de corrupción, el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó cuestión de confianza y convocó a sesión extraordinaria de la legislatura el miércoles 19.

“Haciendo uso de las facultades constitucionales, tomaremos decisiones. Acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos y planteamos la cuestión de confianza”, expresó el mandatario en mensaje a la Nación anoche. Agregó que entregó sus proyectos de reforma política y judicial hace 40 días, pero hasta hoy no hay un dictamen.

En ese sentido, dijo que el Congreso solo elaboró un cronograma sin ponerse en los zapatos de los ciudadanos dignos, pues desde que se presentó el proyecto no se ha cumplido el primer punto de ese programa.

“Hemos visto congresistas tratando de dilatar los proyectos con absurdas modificaciones que de aprobarse los transformaría en proyectos inútiles. Los peruanos no podemos permitir que el jefe de la ONPE y Reniec sean elegidos por el Congreso”, agregó.

Durante su mensaje, el jefe de Estado enfatizó que no retrocederá ni un solo paso y sacará adelante las reformas del país. Recordó que el 14 de setiembre del año 2000, los peruanos fueron testigos del primer vladivideo, los cuales comparó con la corrupción destapada con los audios.

“Hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido? Si ayer fue un vladivideo, hoy son los audios los que nos muestran lo más vulgar de la corrupción”.