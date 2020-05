Prestigioso diario norteamericano denomina a Renata flores como la Reina del Rap en quechua

En el reportaje titulado “Transgresora y tradicional: así es la Reina del Rap en quechua de Perú”, prestigioso diario norteamericano, New York Times, destaca el trabajo de la joven cantautora peruana de 19 años, quien ha incursionado en este género musical en lengua indígena como el quechua.

El periódico también resalta los temas que aborda en sus composiciones la joven cantante. “Flores habla sobre el poder femenino, la corrupción del gobierno, la guerra y las polémicas de la cultura pop internacional”, menciona.

Renata Flores Rivera, nacida en Ayacucho, es una cantante de hip hop, pop y trap e hija del vocalista de un grupo ayacuchano. Ganó popularidad en Latinoamérica por un viral de su versión “soul” y afroperuana de “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, cantado en quechua y que tuvo como objetivo principal la revitalización del idioma andino.

En el 2014 participó en la versión peruana del espectáculo de talento La Voz Kids. En marzo del 2018, por celebrarse el mes del Día Internacional de la Mujer, lanza su primer “single” netamente en quechua titulado “Qawachkanchik chay Killallata” (“Mirando la misma luna”) grabado en el Complejo Arqueológico Wari, ubicado en la ciudad de Ayacucho.

Posteriormente se ha dedicado a la música “trap”, siempre componiendo en quechua. Su canción “Tijeras”, una composición con lírica feminista, es muestra de este nuevo estilo en el que Flores ha incursionado.

Imagen: Celia D. Luna