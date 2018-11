“Primera vez que no generamos situaciones de gol”

En conferencia de prensa, ayer el técnico de la Selección, Ricardo Gareca, reconoció que Perú no tuvo profundidad, ni claridad por el planteamiento ecuatoriano y agregó que es el primer partido desde que asumió como DT de Perú, donde el equipo no generó situaciones claras.

“No tuvimos profundidad, claridad, ese pase final, por el planteamiento de Ecuador, que ganó merecidamente, hay que seguir, esto nos sirve para darnos cuenta que los partidos son difíciles, es el primer partido de la época mía que no tenemos situaciones de gol, nunca nos había sucedido, menos de local, es un tema para ponernos a trabajar y resolverlo”, dijo.

Luego agregó que hoy Perú estuvo desorganizado tácticamente. “En el primer tiempo teníamos posesión, pero no profundidad y ya en el segundo Ecuador empezó a ser peligroso. Nosotros somos tácticamente disciplinados, pero hoy nos desorganizamos y es algo para revisar, recuperarnos y jugar contra Costa Rica”.

Finalmente consideró que a diferencia de Perú, Ecuador jugó como si se tratara de una final.

“Ecuador jugó una final, hay que saber que muchas ocasiones se pueden dar de esta manera y buscar otros caminos, nos hubiese gustado darle una alegría a la gente que vino”.