La Procuraduría Pública del Gobierno Regional perdió más del 60 % de los arbitrajes y conciliaciones con empresas contratistas en el periodo 2015 y 2016, lo que ha causado para el Gorehco un perjuicio económico que aún no se ha calculado.

La procuradora Carla Ortíz informó al Consejo Regional sobre los procesos ganados y perdidos por su oficina. El consejero delegado Haiber Echevarría señaló que en el periodo 2015-2016 la Procuraduría informó que perdieron más del 60 % de los arbitrajes y conciliaciones porque los procesos que vienen desde el 2013, 2014 y 2015 no fueron bien defendidos por los procuradores de entonces y también por el incendio de las oficinas de Procuraduría en diciembre de 2014 que quemó cientos de expedientes y documentos, lo que dificultó el seguimiento y la defensa de los procesos. “Con el incendio se incineraron documentos, no se conocía los casos, el estado de los procesos y cómo defenderlos”, recordó Echevarría.

El consejero delegado dijo que en 2017 disminuyeron los casos perdidos porque Procuraduría mejoró la defensa.

Para conocer cuánto se perdió, el Consejo Regional solicitó a la Procuradora que informe en detalle los casos perdidos, las obras afectadas y se cuantifique el dinero perdido con ellos. “Esperamos ese informe para conocer los proyectos perjudicados y el perjuicio económico al Gobierno Regional”, señaló el delegado.

Los consejeros también pidieron a Procuraduría un informe sobre los casos denunciados contra el expresidente Luis Picón. Ortíz explicó que esos casos están a cargo de la Procuraduría Anticorrupción que se encarga de defender al Estado en casos de corrupción de funcionarios.

La procuradora informó sobre los casos ganados en 2015, 2016 y 2017. En 2017 la Procuraduría informó que resolvieron a favor del Gorehco 19 procedimientos en sede administrativa, ganaron 10 procesos laborales, 75 civiles, 12 penales, 45 contenciosos administrativos y 5 arbitrajes con empresas contratistas.

En 2016 la Procuraduría Pública Regional ganó 18 procesos laborales, 61 civiles, 5 penales, 169 contencioso administrativos y 3 arbitrajes. El 2015 la Procuraduría ganó 2 procesos laborales, 2 penales, 19 contencioso administrativos y 3 arbitrajes.