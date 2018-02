Los productores de papa de Pachitea acordaron conformar la Federación Agraria de esa provincia que será presidida por el agricultor Eucario Claudio, quien junto a Lucio Malpartida, representarán a los campesinos de esa provincia en la mesa técnica con el Ministerio de Agricultura.

De la dirigencia de esa federación quedaron fuera el presidente del Comité de Lucha Agraria, Oscar Delgado, Edwin Miranda y toda la directiva. Ahora ellos serán asesores de la federación provincial según confirmó el propio Delgado, quien señaló que el comité solo funcionó para la huelga.

Delgado señaló que el domingo los campesinos en Panao celebraron con música y comida la contundencia de los 7 días de huelga y acordaron conformar la federación. Señaló que en adelante se abocarán a la creación de la Federación Agraria Departamental, aunque los dirigentes de Huánuco y Ambo piensan cada uno seguir su camino como provincia en las negociaciones de la mesa técnica con el Minagri.

Pese a que su dirigencia fracasó en las negociaciones con el Minagri por su intransigencia, el docente negó que esta haya obligado a conformar la federación en Pachitea, provincia donde Chaglla sí llegó a acuerdos con el Minagri. “Como no estaban organizados vimos conveniente crear la federación”, dijo.

En la negociación con el Minagri participarán los dirigentes de la federación, aunque Chaglla tiene sus propios dirigentes para la mesa técnica.

Delgado cuestionó a los dirigentes que firmaron los acuerdos con el Minagri. Dijo que traicionaron al comité de lucha y que no estaban autorizados. Sin embargo, tras el acuerdo se levantó la huelga de los productores. Delgado negó que la protesta se levantó por los acuerdos, dijo que los campesinos declinaron la lucha por los enfrentamientos con los mototaxistas y por temor a que se declare un estado de emergencia que pondría en riesgo la integridad de los productores si continuaban bloqueando las carreteras. “Nos iban a meter bala, por eso tuvimos que retirarnos”, dijo.

Sobre los acuerdos señaló que son “simples actas” y que “el tiempo se encargará de demostrar si realmente tendrá efecto” en la agricultura.

No obstante, admitió que las medidas anunciadas por el Minagri son soluciones inmediatas que no solucionan el problema a futuro. Para eso se instaló la mesa técnica. También negó haber ordenado la agresión a los dirigentes.