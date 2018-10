Programa de los partidos de ida del repechaje

Este fin de semana se jugarán los partidos de ida, luego que la CJ y la CNFA sanearon todos los inconvenientes que se habían presentado al final de la Etapa Nacional. Los partidos de vuelta se disputarán el próximo miércoles 24 de octubreProgramación oficial

Sábado 20 de octubre:

Estadio Heraclio Tapia León

2.00 pm Alianza Universidad vs AD Huamantanga

Domingo 21 de octubre:

Estadio Municipal de Bellavista

1.00 pm Bellavista vs Las Palmas de Cajamarca

Ciudad de José Leonardo Ortiz

Estadio Carlos Castañeda

Carlos Stein vs Deportivo Garcilaso

Estadio Heraclio Tapia L.

3.00 pm León de Huánuco vs Atlético Torino

Estadio Guillermo Briceño de Juliaca

3.00 pm Credicoop San Román vs Unión Tarapoto

Estadio Eloy Molina Robles de Ayacucho

3.00 pm Sport Huanta vs Santos FC

Estadio D. A. Carrión. Cerro de Pasco

3.15 pm Municipal de Yanahuanca vs Laure Sur

Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Apurímac

3.30 pm Andahuaylas FC vs Social Venus

Nota.- Los partidos de vuelta se disputarán el miércoles 24.