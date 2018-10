Programa de partidos de ida de octavos

La Comisión Nacional de Fútbol Aficionado de la FPF, estableció los rivales de los equipos que clasifiquen a octavos de final luego de los partidos de vuelta del repechaje. El diagrama de la Copa Perú desde el repechaje hasta la gran final, comprende que Alianza UDH y Huamantanga conforman la llave 3; mientras que León de Huánuco y Atlético Torino conforman la llave 4. En octavos de final, el ganador de la llave 3 tendrá como rival en octavos al Unión Alfonso Ugarte de Tacna; mientras que el ganador de la llave 4 se eliminará con el Alfonso Ugarte de Puno.

En las otras llaves, el ganador entre San Román y Tarapoto será rival del UDA de Huancavelica; el ganador entre Andahuaylas vs Venus chocará con Molinos El Pirata; el clasificado del duelo Carlos Stein ante Garcilaso enfrentará al Sport Marino de Ica; asimismo, el que pase de la llave entre Municipal de Yanahuanca vs Laure Sur se las verá con el Credicoop San Cristóbal de Moquegua; el ganador de Santos FC vs Huanta jugará con FC Retamoso y el que salga vencedor de los topes entre Bellavista y Las Palmas enfrentará al Sportivo Huracán de Arequipa. Los partidos de ida de octavos se jugarán este domingo 28.